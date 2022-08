Putin, "forte peggioramento della malattia". Il piano del suo cerchio magico per mantenere il potere

19 agosto 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo entourage si stanno preparando ad affrontare i possibili problemi legati a un "forte peggioramento delle condizioni di salute". Il retroscena emerge dal canale Telegram General Svr, che sarebbe gestito - almeno così sostiene chi lo esegue - direttamente da un ex ufficiale dei servizi segreti russi. La malattia dello Zar dunque sarebbe reale e destinata ad aggravarsi, secondo la ricostruzione che ironizza sulle parole di William Burns, numero uno della Cia, che recentemente ha parlato di un Putin "fin troppo sano".

Nel retroscena si legge e "con un alto grado di probabilità" il presidente russo "non sarà in grado di tenere personalmente riunioni e partecipare a grandi eventi, e i crescenti problemi legati all'aumento dell'incidenza di nuovi ceppi di coronavirus si sono rivelati molto graditi" a lui e al suo staff che possono nascondere più comodamente i segni del declino fisico dello Zar. Infatti, adducendo la necessità di rispettare le restrizioni anti-Covid, Putin sta lavorando solo con comunicazioni a distanza: "Le riunioni con il presidente, tenute tramite videochiamata con la tecnologia Deepfake, non richiedono la sua partecipazione personale".

Insomma, parlano con un ologramma. Ma anche dei "sosia del presidente sono stati recentemente utilizzati con una certa frequenza, sperimentando anche apparizioni in pubblico". Putin appare auto-isolato nel suo bunker, riporta il canale Telegram, e "molte persone, anche nell'entourage del presidente, si chiedono: 'Per quanto tempo le attività di Putin potranno essere simulate in caso di sua morte?'". La risposta contenuta nel retroscena è che potrebbero continuare a lungo.