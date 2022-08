Taiwan, aria tesa tra Giappone e Cina. L'avvertimento dopo la caduta dei missili: "Stop immediato esercitazioni"

04 agosto 2022 a

Stop immediato alle esercitazioni cinesi al largo dell'isola di Taiwan. È la richiesta nei confronti della Cina del ministro degli Esteri del Giappone Yoshimasa Hayashi dopo che il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi ha denunciato che cinque missili balistici lanciati dalla Cina sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone.

Video su questo argomento "Irresponsabili". Missili su Taiwan, la Cina non si ferma e attacca gli Usa





È quanto riporta l'agenzia di stampa Kyodo sottolineando che il capo della diplomazia giapponese ha detto di condividere con il Segretario di Stato Usa Antony Blinken la condanna dei missili lanciati oggi dalla Cina. Yoshimasa Hayashi avrebbe dovuto avere colloqui con il suo omologo cinese Wang Yi in Cambogia a margine del vertice dell'Asean, ma Pechino ha deciso di annullare l'incontro. La tensione internazionale è altissima. Nel frattempo Nancy Pelosi è arrivata in Giappone per l'ultima tappa del tour in Asia della speaker della Camera Usa. Una visita che ha suscitato le ire della Cina.