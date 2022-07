Asteroide 2022, ecco il radar gigantesco per evitare l'impatto sulla Terra. Il piano della Cina

15 luglio 2022 a

La Cina salverà la Terra prevedendo l’Armageddon? A quanto pare sì. Il governo di Pechino ha dato il via libera alla costruzione di un gigantesco radar per osservare lo spazio profondo e monitorare gli asteroidi così da anticipare un eventuale impatto con il nostro pianeta. Si chiamerà China Fuyan (“occhio sfaccettato”), sarà il più grande sistema al mondo e sarà costruito a Chongqing. A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero.

All’ambizioso progetto partecipano il centro di innovazione Chongqing dell'Istituto di tecnologia di Pechino, gli Osservatori astronomici nazionali dell'Accademia delle scienze cinese, l'Università di Tsinghua e l'Università di Pechino. Il sistema sarà costruito in tre fasi, avrà un raggio di azione di 150 milioni di km e conterà oltre 20 antenne dal diametro di 25 centimetri ciascuna in grado di captare segnali dallo spazio che vengono tradotti in immagini 3D ad alta definizione. Il dottor Wang, capo del programma, ha spiegato: “Più ne sappiamo sull’allerta asteroidi in termini di dimensioni, forma e informazioni di volo, più possiamo cercare di intervenire su loro impatto sulla terra o sui veicoli spaziali”.

I corpi celesti, infatti, saranno catalogati e analizzati allo scopo di distinguere quelli innocui da quelli in grado di rappresentare una reale minaccia per l’umanità. Il multi radar servirà anche per le prossime missioni spaziali cinesi sulla Luna tra cui l’attesissimo lancio della sonda Tianwen-2 entro il 2025. Sembra fantascienza, ma è realtà.

