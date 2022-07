Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival, esplode il caso. Chi si infuria di più: "Evento rovinato"

17 luglio 2022 a

Alessandro Orsini ospite del Giffoni Film Festival e la polemica è servita. Il professore della Luiss, saggista e studioso di terrorismo internazionale diventato famoso per le sue posizioni considerate filorusse dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, è tra gli ospiti d'onore del prossimo festival del cinema per ragazzi di Giffoni. Ma la notizia tra chi ci ha ironizzato ("e Lavrov quando c'è"?) e chi, come Guido Crosetto, l'ha commentata sarcastiscamente ("dopo le Bimbe di Conte, ecco i Bambini di Orsini") ha fatto esplodere i social.

L'annuncio della partecipazione alla kermesse, nella sezione "Impact!", ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche tra gli utenti fino a costringere il fondatore e direttore della rassegna, Claudio Gubitosi, a rispondere alle critiche: "In 52 anni - ha detto - non ho mai deluso né i miei ragazzi né i loro genitori. La quasi totalità degli invitati viene proprio scelta dai giovani".

A infuriarsi di più sul fronte politico è stato l'ex parlamentare fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto che ha picchiato durissimo: "Nati come festival del cinema per ragazzi e finiti a luogo di parte. Complimenti per essere riusciti a rovinare una stupenda idea".

