Russia, Vladimir Putin nomina la figlia Katerina Tikhonova co-presidente dell'Unione Industriali

Katerina Tikhonova, figlia minore del presidente russo Vladimir Putin, è stata nominata co-presidente del ‘Consiglio di coordinamento per la sostituzione delle importazioni e l’indipendenza tecnologica’ presso l’Unione russa degli industriali e degli imprenditori(RSPP). Il Consiglio è stato creato per coordinare le attività degli organi di lavoro dell’RSPP su questioni di sostituzione delle importazioni, successivamente alle sanzioni per la guerra in Ucraina.

Presidente del consiglio è stato nominato Alexander Shokhin, attuale presidente dell’Unione russa degli industriali. Tikhonova ricopriva già la carica di vicedirettore dell’Istituto per la ricerca matematica dei sistemi complessi dell’Università statale di Mosca e quella di direttrice generale della National Intellectual Development Foundation. La figlia minore di primo letto esce quindi dall’anonimato in cui è sempre rimasta, salvo rare eccezioni, insieme alla sorella maggiore Maria Vorontsova, e assume una importante carica pubblica. Tikhonova, 36 anni ed ex ballerina acrobatica, e Vorontsova sono state inserite nell’elenco delle persone colpite da sanzioni negli Stati Uniti e e nell’Ue.

