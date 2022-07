California, incendi nel Parco Yosemite: le fiamme dilagano, a rischio le sequoie giganti

11 luglio 2022 a

a

a

Brucia il parco Nazionale di Yosemite in California. Un vasto incendio minaccia il più grande bosco di sequoie giganti nel parco e in un giorno le sue dimensioni sono più che raddoppiatate. Ieri i vigili del fuoco hanno lavorato su un terreno difficile per proteggere gli alberi iconici e una piccola città di montagna. Campeggiatori e residenti vicino all'incendio sono stati evacuati, ma il resto del vasto parco in California è rimasto aperto, anche se il fumo è denso in tutto il parco.

"Oggi è il giorno peggiore per il fumo che abbiamo visto", ha detto Nancy Phillipe, portavoce di Yosemite. Più di 500 sequoie sono minacciate nel famoso Mariposa Grove, ma non sono stati segnalati gravi danni ad alcun albero 'celebre', incluso il Grizzly Giant, che ha 3mila anni. Un sistema di irrigazione installato all'interno del bosco mantiene i tronchi degli alberi umidi e i funzionari sperano che il getto d'acqua costante sia sufficiente per tenere a bada le fiamme, ha detto Phillipe.

La causa dell'incendio è sotto inchiesta. È cresciuto fino a quasi 2,5 miglia quadrate (6,7 chilometri quadrati) entro ieri mattina. Al di là degli alberi, la comunità di Wawona è minacciata dalle fiamme ed è stata evacuata. Oltre ai residenti, è stato ordinato di andarsene a circa 600-700 persone che alloggiavano nel campeggio di Wawona in tende, cabine e in un hotel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.