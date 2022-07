Guerra Russia Ucraina, Kiev si riprende l'Isola dei Serpenti ma la Russia bombarda ancora

07 luglio 2022 a

Giorno di guerra numero 134 in Ucraina. Mentre i soldati di Kiev issano la bandiera giallo blu sull'isola dei Serpenti, appena riconquistata, l'offensiva russa non si fa attendere: una pioggia di missili di precisione russi "uccide alcuni militari in loco". L'attacco è stato confermato sia dal capo di stato maggiore del presidente ucraino, Andriy Yermak sia dal portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Questa piccola isola ha un grande valore strategico perché consente di controllare tutta l'area Nord occidentale del Mar nero e del Sud dell'Ucraina.

More photos from Snake Island . pic.twitter.com/zFnft92Ldd — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 7, 2022

Anche nella notte i missili da crociera russi hanno colpito la regione di Odessa distruggendo due hangar agricoli di grano: uno dei due silos di stoccaggio ne conteneva 35 tonnellate. Lo hanno denunciato le autorità ucraine riferendo che "i russi vogliono distruggere il nostro grano". Al momento non ci sono conferme di vittime.

Nella giornata di oggi è tornato a parlare il presidente russo, Vladimir Putin. "La Russia e il governo russo, la sua leadership faranno di tutto per aiutare le persone che vivono e lavorano nel Donbass", ha detto durante una conversazione con i vincitori del concorso 'Leaders of Russia', secondo quanto riferisce Tass. Il presidente russo ha poi affermato che è importante aumentare la sovranità statale, specialmente nel campo della pubblica amministrazione. "Spero vivamente che applicherete le vostre migliori qualità, usandole per risolvere il compito principale. E oggi è un aumento della sovranità, specialmente nel campo delle nuove tecnologie e nel campo della pubblica amministrazione".











