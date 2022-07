Guerra Russia Ucraina, chi sono comandanti di Azov in mano ai russi. Spunta la foto

Il comandante di Azov Denys Prokopenko e il suo vice Svyatoslav Palamar sarebbero entrambi prigionieri in Russia. Lo rivela un tweet postato dal profilo Twitter "Tpyxa", la pagina ufficiale ucraina che racconta gli ultimi aggiornamenti della guerra tra Mosca e Kiev.

The commanders of "Azov" are held captive on the territory of the Russian Federation.



According to the media of the occupiers, we are talking about Denys Prokopenko and his deputy Svyatoslav Palamar. pic.twitter.com/gDIHhSNu6T