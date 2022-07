Caos voli a EasyJet, si dimette il direttore operativo

04 luglio 2022 a

Dal 1 luglio Peter Bellew ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Chief Operating Officer di Easyjet «per perseguire altre opportunità di business» e, in questo processo, la compagnia si impegna a garantire una transizione senza intoppi. Il Cda della compagnia aerea ha ringraziato Bellew per il suo «duro lavoro negli ultimi due anni e mezzo» e gli ha augurato «il meglio per le sue attività future», come ha raccolto la compagnia in un comunicato stampa. Dopo le sue dimissioni, David Morgan è stato nominato Direttore operativo ad interim e riporterà direttamente al Ceo, Johan Lundgren. Morgan è in easyJet dal 2016, avendo già trascorso quasi un anno in qualità di Chief Operating Officer ad interim nel 2019.

Una delle cause delle dimissioni di Bellew sarebbero le tensioni legate ai disservizi della compagnia low cost. EasyJet, infatti, è stata una delle compagnie più colpite dalle cancellazioni di voli degli ultimi mesi. Migliaia di voli sono stati annullati, anche il giorno stesso del previsto decollo. Tuttavia, fa sapere la compagnia, « Easyjet è assolutamente impegnata a garantire operazioni sicure e affidabili per quest’estate. Continua a operare fino a 1.700 voli ogni giorno e a trasportare 250.000 passeggeri». Il mese scorso EasyJet aveva annunciato che avrebbe eliminato migliaia di voli estivi nel tentativo di evitare cancellazioni dell’ultimo minuto. Ciò anche in risposta ai limiti introdotti dagli aeroporti di Gatwick e Amsterdam Schiphol.

