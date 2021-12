Easyjet, l'atterraggio sulla pista di Bristol è complicato: l'aereo in balìa della tempesta

Giada Oricchio 01 dicembre 2021 a

a

a

La tempesta atlantica Arwen, che nei giorni scorsi ha sferzato il Regno Unito con venti di oltre 160 km orari, ha terrorizzato i passeggeri dell’Airbus A320neo della compagnia Easyjet in arrivo da Lanzarote. Il pilota ha avuto grandi difficoltà nella fase di atterraggio all'aeroporto di Bristol per colpa delle fortissime raffiche di vento. Il drammatico momento è stato catturato in un video del 27 novembre diventato virale sul web. Per fortuna tanta paura, ma nessuna conseguenza. In Irlanda del Nord e nel Nord dell'Inghilterra, invece, la furia di Arwen ha causato la morte di tre uomini colpiti da alberi sradicati e ha lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità. Soppressi treni e voli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.