Nato, sempre più in alto le spese militari. E la Russia si arrabbia ancora

30 giugno 2022 a

a

a

Gli alleati della Nato hanno concordato un extra di 20 miliardi di Euro in spese congiunte entro il 2030, un sostanziale aumento annuale dei bilancio dell’Alleanza. A renderlo noto sono stati partecipanti ai colloqui di Madrid citati dalla Dpa. I bilanci civili e militari dovranno essere aumentati ogni anno del 10% dal 2023 in poi, mentre il Programma di investimento per la sicurezza della Nato (NSIP), fondo per le infrastrutture, aumenterà ogni anno fino al 25%. La Nato non ha reso pubblica la spesa al vertice dei leader di Madrid a causa delle obiezioni francesi, hanno riferito alla Dpa fonti dell’Alleanza.

Brigatisti non estradati, Macron appoggia l'Italia: "Valutiamo il ricorso"

L’altra decisione dei paesi della Nato di «aumentare gli aiuti all’Ucraina» non fa che «aggravare la situazione». A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Non abbiamo mai sentito appelli per la pace, né alla fine del vertice del G7, né alla fine del vertice della Nato - ha aggiunto Peskov -, al contrario, abbiamo sentito dichiarazioni su intenzioni piuttosto militaristiche, che, ovviamente, provocano solo ulteriori tensioni nel continente».

“Fisici disgustosi”. La guerra tra Putin e l'Occidente si sposta sui particolari hot

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.