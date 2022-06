Il ministro della Difesa del Regno Unito umilia Putin: “Complessato per l'altezza, folle guerra da macho”

29 giugno 2022 a

L’invasione dell’Ucraina? Una scelta di Vladimir Putin per far fronte ai suoi complessi e per dimostrare un atteggiamento da macho. La tesi è di Ben Wallace, ex militare ma soprattutto ministro della Difesa del Regno Unito. In un’intervista a Lbc radio Wallace ha spiegato così le azioni di Putin e la guerra: “Io penso certamente che la visione che il presidente Putin ha di se stesso sia condizionata da una sindrome da uomo basso deciso a sbandierare un'immagine da macho. Tale sindrome è più rara nella donne. Anche se poi c’è Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, che è una commediante che ogni settimana minaccia un attacco nucleare contro questo o quell'altro. Lei è certamente una donna, eppure è pazza esattamente come lui”.

“Se Putin fosse stato una donna, cosa che ovviamente non è, ma se lo fosse, non credo davvero che si sarebbe imbarcato in una folle guerra machista di invasione e violenza come ha fatto. Ci sarebbe bisogno di più donne in posizioni di potere” il resto della presa di posizione di Wallace.

Le parole di Wallace non sono passate inosservate a Mosca. “Putin un pazzo che ha la sindrome dell’ometto? Purtroppo, qui vediamo un basso livello di cultura sia personale che politica. Tale maleducazione, non puoi chiamarla diversamente, getta un’ombra sul Paese che rappresenta. E purtroppo vediamo altri come lui. Non possono risolvere i problemi, li creano solo” l’immediata replica del portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, che gli ha dato del maleducato.

