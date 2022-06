Arma micidiale all'Ucraina: Stati Uniti pronti a inviare i missili Nasams. Cosa sono capaci di fare

27 giugno 2022 a

a

a

Oltre al già consistente pacchetto di aiuti militari già promessi a Kiev, secondo la CNN, gli Stati Uniti dovrebbero annunciare questa settimana anche l’acquisto di un sistema di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio che sarà consegnato all’Ucraina. Si tratta, spiega la CNN, del sofisticatissimo sistema NASAMS, che permette di colpire obiettivi a più di 100 miglia di distanza, oltre 160 chilometri. Un sistema che richiederebbe un addestramento ad hoc per l’impiego. È lo stesso utilizzato dagli Stati Uniti per proteggere lo spazio aereo sensibile intorno alla Casa Bianca e al Campidoglio a Washington.

Edward Luttwak vede la Russia vicina al successo. Ucraina senza scampo

Intanto sale la tensione anche verbale. Le ultime minacce nucleari lanciate da Vladimir Putin sono "arroganti" e "irresponsabili". Lo ha detto un alto funzionario del Pentagono, in risposta all’annuncio fatto dal presidente russo riguardo al trasferimento alla Bielorussia dei nuovi sistemi missilistici Iskander-M, con capacità nucleari. "Certamente, ogni volta che qualcuno usa la parola nucleare c’è da preoccuparsi", ha detto il funzionario in un briefing con i giornalisti, sottolineando che è "piuttosto irresponsabile che un leader nazionale parli dell’impiego di armi nucleari e lo faccia in modo generalmente arrogante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.