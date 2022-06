Edward Luttwak vede la Russia vicina al successo. Ucraina senza scampo

L'economista e politologo americano Esward Luttwak fotografa la situazione attuale della guerra in Ucraina. E la previsione per Kiev non è delle più rosee. Scrive Luttwak su Twitter: "Attualmente le forze russe continuano a conquistare villaggi negli oblast di Donetsk e Luhansk mentre si arrendono negli oblast di Kherson. Una volta completato il processo, possono tenere un plebiscito con il pieno consenso dell'Ucraina sotto la stretta supervisione di un paese neutrale e forse ottenere uno o entrambi".

At present Russian forces are continuing to conquer villages in the Donetsk & Luhansk oblasts while yielding in Kherson oblasts. Once they complete the process they can hold a plebiscite with full Ukrainian consent under strict neutral-country supervision & maybe gain one or both