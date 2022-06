Crisi del grano, Vladimir Putin mette a tacere l'Occidente: “Isteria immotivata, non impediamo l'esportazione”

24 giugno 2022 a

a

a

L’Occidente sta gonfiando «artificialmente» l’«isteria» sull’export di grano dai porti ucraini sul Mar Nero e questo nonostante il raccolto nella Federazione russa «sarà buono, molto probabilmente saremo in grado di fornire 50 milioni di cereali ai mercati mondiali invece dei consueti 37 milioni». Parole e musica di Vladimir Putin, intervenuto in videoconferenza alla riunione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

“Come Hitler”. La bomba di Lavrov contro Nato e Ue: coalizione per combatterci

«L’ho affermato pubblicamente molte volte e voglio sottolineare ancora che la Russia non impedisce l’esportazione di grano ucraino dal territorio di questo Paese ed è pronta a garantire il libero passaggio delle navi con grano in acque internazionali, se, ovviamente, l’esercito ucraino libera i porti di imbarco», ha spiegato Putin, citato dai media locali. Il presidente russo ha aggiunto che Mosca ha un’intesa con i rappresentanti del segretariato delle Nazioni Unite, ma «manca ancora qualcosa, un approccio costruttivo da parte delle autorità dell’Ucraina». «Sottolineo che la Russia è un attore importante e responsabile del mercato alimentare globale e, naturalmente, siamo pronti ad adempiere in buona fede a tutti i nostri obblighi contrattuali per la fornitura di prodotti agricoli e fertilizzanti», ha concluso Putin sulla crisi del grano, una delle maggiori preoccupazioni dopo quattro mesi di guerra.

Video su questo argomento I russi avanzano e arriva l'ordine: in Donbass si mette male, l'esercito di Kiev si ritira da Severodonetsk

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.