Sergei Lavrov spara a zero contro Ue e Nato: “Sono come Hitler”. La coalizione per combattere la Russia

24 giugno 2022 a

a

a

L’Unione europea sta formando una coalizione con la Nato per combattere la Russia, proprio come fece Adolf Hitler contro l’Unione Sovietica. La durissima accusa è del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dell’Azerbaigian, Jeyhun Bayramov. «Quando iniziò la Seconda guerra mondiale - ha proseguito Lavrov -, Hitler radunò sotto la sua bandiera una parte significativa, se non la maggior parte, dei Paesi europei per la guerra contro l’Unione Sovietica. E ora c’è una situazione simile contro la Federazione Russa, stanno assemblando la stessa coalizione per combattere. Esamineremo tutto questo con molta attenzione».

Video su questo argomento I russi avanzano e arriva l'ordine: in Donbass si mette male, l'esercito di Kiev si ritira da Severodonetsk

«L’Unione Europea - ha detto ancora il ministro degli Esteri russo riguardo all'appoggio dell'Occidente all'Ucraina nella guerra con Mosca - dimostra di non volere tendenze unificatrici in Europa, e di non adempiere agli accordi esistenti tra Russia e i Paesi dell’Ue in merito allo sviluppo degli spazi comuni nell’economia, nella sfera umanitaria e nel campo della sicurezza interna. E non vuole assolvere quei compiti che sono stati formulati in linea con gli alti obiettivi di creare uno spazio comune dall’Atlantico all’Oceano Pacifico. Tutto questo fa parte del passato».

Ucraina e Moldavia, sì dei leader Ue alla candidatura. E Draghi pressa per il tetto del gas

Lavrov ha poi concluso il proprio attacco così: «Questo è il percorso che hanno scelto gli europei. A Mosca ci facciamo poche illusioni sulla possibilità che la leadership russofoba nell’Ue cambi posizioni in un futuro prossimo o anche sul lungo periodo».

I nuovi lanciarazzi Himars in Ucraina, l'arma più potente fa esplodere la Russia: la pace solo quando...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.