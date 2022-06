Guerra, il caccia ucraino vola a bassa quota e colpisce i russi: il video del bombardamento

17 giugno 2022 a

Una lunga corsa a filo d’erba e infine il colpo di grazia. La guerra in Ucraina viene documentata anche sui social con video ripresi dai diretti protagonisti: i soldati ucraini impegnati a difendere l’integrità del loro territorio e gli invasori russi. Ognuno testimonia i propri successi sul campo. Nel video pubblicato dall’account Twitter @blue_sauron si vede la missione di un cacciabombardiere di Kiev direttamente dalla bodycam del pilota e da una telecamera posizionata sulla parte anteriore della cabina di un Sukhoi Su 25.

Il filmato dura oltre un minuto e mezzo e si vede l’aereo sorvolare una vasta distesa di campi arati a quota molto bassa per sfuggire ai radar della contraerea russa così da raggiungere la linea del fronte. Raggiunti gli obiettivi, sgancia le bombe e spara due missili aria-terra. L’operazione militare sembra svolgersi nella zona meridionale dell’Ucraina, tra il fiume Dnepr e il Mare di Azov.

Ma che cos’è lo Sukhoi Su 25? Si tratta di un aereo da attacco al suolo e supporto aereo ravvicinato alle forze terrestri, in particolare viene impiegato per missioni di bombardamento tattico contro installazioni militari in territorio ostile, basi avanzate ed unità terrestri dotate di dispositivi di difesa aerea portatile e in ambienti saturi di contromisure elettroniche. Sukhoi Su 25 è noto anche con il nome di Grach o Flying Tank, di fabbricazione sovietica, è stato sviluppato dall’OKB-51 sul finire degli anni ’70 ed entrato in servizio in Russia nel 1981.

