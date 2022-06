Controcorrente, l'allarme del politologo Andrea Gilli sulla guerra in Ucraina: le armi stanno finendo

11 giugno 2022 a

Andrea Gilli è membro della Nato Defense College e spiega cosa sta succedendo nel conflitto tra Russia e Ucraina. "Gli armamenti sono essenziali e gli ucraini hanno uno svantaggio rispetto all'esercito russo. Gli stock di munizioni stanno finendo ed è importante che i rifornimenti ritornino in Ucraina. Il rischio è che i russi possono penetrare nelle linee ucraine".

Quanto alla polemica sul ruolo dell'intelligence nella vicenda delle liste dei putiniani, il membro della Nato Defense College precisa: "Il lavoro dell'intelligence è molto complesso - prosegue Gilli - L'intelligence cerca di prevenire le minacce, anche quelle che derivano dalla disinformazione. Il rischio è quello di avere agenti esteri che operano in Italia. Negli anni la Russia ha fatto tutto questo, ha messo in giro disinformazione per indebolire gli Stati europei".

