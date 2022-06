Guerra in Ucraina, morti altri due generali russi: la controffensiva di Kiev

11 giugno 2022 a

Aleksey Arestovich, consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, ha annunciato la morte di due generali russi a seguito di un attacco delle forze armate ucraine a Staraya Zburyevka nella regione di Kherson. Uno dei generali, afferma UNIAN citando Arestovich, "proviene dall'FSB ed è colui che era responsabile dell'organizzazione del ‘referendum’ nella regione di Kherson". Arestovich non ha fornito ulteriori dettagli su come siano andati in scena i due omicidi dei militari della Russia.

