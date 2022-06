L'appello di Volodymyr Zelensky alla Cina per le mediazione con la Russia: rischio terza guerra mondiale

07 giugno 2022 a

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato ad una conferenza in video organizzata dal Financial Times, il The Global Boardroom, e si è rivolto direttamente alla Cina per cercare di porre fine alla guerra con la Russia che dura ormai da più di cento giorni. “Mi auguro - ha detto il leader di Kiev - che la Cina usi la sua influenza sulla Russia per porre fine a questa guerra. Quel che sta succedendo può portare alla terza guerra mondiale, e questo dovrebbe essere una priorità per tutti i leader”.

“Per l’Ucraina - ribadisce il presidente a chi gli chiede che condizioni accetterebbe per una pace - lo stallo non è un’opzione. Il Paese ha già perso troppe persone semplicemente per cedere il nostro territorio e deve raggiungere il controllo totale del nostro intero territorio. Chiedo alla Nato di invitare l’Ucraina a entrare, non c’è tempo da perdere discutendo di questa adesione. Le sanzioni occidentali non hanno realmente influenzato la posizione russa. Insisto sulla necessità dell’Ucraina di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, sono ancora disponibile a colloqui di pace con il presidente russo Vladimir Putin”.

Zelensky si è rivolto anche ai suoi cittadini parlando onestamente dell’attuale equilibrio delle forze: “Siamo inferiori in termini di equipaggiamento e quindi non siamo in grado di avanzare. Soffriremo più perdite e le persone sono la mia priorità. Riportare le forze russe nelle posizioni occupate prima dell’invasione del 24 febbraio equivarrebbe a una seria vittoria temporanea per l’Ucraina, ma la piena sovranità sul suo territorio rimane il nostro obiettivo finale. Tutti - l’accusa finale all’Occidente - si comportano come un cifrario. Stanno sostenendo l’Ucraina, ma stanno anche verificando cosa si può fare per indebolire le sanzioni in modo che gli affari non ne risentano. Come possiamo raggiungere un cessate il fuoco sul territorio dell’Ucraina senza ascoltare la posizione di questo Paese? Questo è molto sorprendente”.

