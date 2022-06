Guerra in Ucraina, Mariupol senza pace: il nuovo terrore è l'epidemia di colera. Scatta il lockdown

07 giugno 2022 a

A Mariupol si teme una epidemia di colera per l’acqua contaminata e i cadaveri non seppelliti. L’acqua è contaminata dai rifiuti e dai corpi in decomposizione. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato l’allarme sul rischio colera. A confermare i timori è stato il vice ministro della Sanità d’Ucraina, Igor Kuzin, che ha affermato nel corso di un briefing in diretta Facebook che c’è un alto rischio che il colera si diffonda nella città: “La situazione è particolarmente critica. A causa delle sepolture di massa e della mancanza di accesso all’acqua potabile comprendiamo che i rischi aumenteranno gradualmente data la temperatura dell’aria, perché il caldo può contribuire alla diffusione di malattie infettive”.

Il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, ha invece affermato che i russi stanno mettendo in lockdown la città a causa di una possibile epidemia di colera. La situazione a Mariupol è «peggiore che mai», ha detto ancora il portavoce del sindaco, Vitalli Falkovskii, a Sky News. Il portavoce ha riferito di essere a conoscenza dei rapporti di una possibile epidemia di colera, ma non ha confermato al 100% la notizia. Falkovskii ha spiegato che uno dei motivi per cui la situazione nella città sta peggiorando è la presenza di molti cadaveri ancora per strada.

