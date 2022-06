Vladimir Putin umilia gli Usa: “Stiamo schiacciando come noci le armi fornite all'Ucraina”

04 giugno 2022 a

a

a

Gli Usa fanno il solletico alla Russia. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha rilasciato un’intervista al canale televisivo Rossiya 24, come riferiscono alcune anticipazioni pubblicate su Telegram. La versione integrale delle dichiarazioni al numero uno di Mosca andrà in onda domani sera, ma sono già emerse alcune parole sulla guerra in Ucraina: “La Russia sta schiacciando come noci le armi americane inviate all’Ucraina. Decine di unità sono già state distrutte. I loro sistemi di difesa aerea stanno andando in pezzi, sono stati distrutti a decine”. I toni dello scontro si rialzano a livelli allarmanti.

Video su questo argomento Il Papa tuona contro la guerra del grano. E la smorfia di dolore impressiona il mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.