Ucraina, “grave carenza a Zaporizhzhia”. Paura per la centrale nucleare più grande d'Europa

Nuovi effetti collaterali della guerra tra Mosca e Kiev. Secondo l’agenzia di intelligence militare ucraina, la più grande centrale nucleare d’Europa, quella di Zaporizhzhia - nella regione sud-orientale dell’Ucraina occupata dai russi - sta affrontando una grave carenza di pezzi di ricambio.

Esercitazioni nucleari vicino Mosca. E Biden manda missili a Kiev

"Nell’impianto", ha riferito l’intelligence del ministero della Difesa in una nota, "si è sviluppata una situazione critica in termini di garanzia di operazioni stabili e sicure. Non sono rimasti praticamente pezzi di ricambio e materiali riutilizzabili". La centrale di Zaporizhzhia è stata occupata dalle truppe della Russia poco dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, ma la struttura è ancora gestita da tecnici ucraini.

