Controcorrente, Pietrangelo Buttafuoco a valanga contro la Ue: "Conclamata inutilità". Le conseguenze della guerra

La guerra in Ucraina, invasa a febbraio dalle truppe russe di Vladimir Putin, ha innescato diverse dinamiche geopolitiche molto complesse che ogni giorno si cercano di spiegare e comprendere. Secondo Pietrangelo Buttafuoco, quelle in corso in Europa "porteranno a un unico e inequivocabile risultato: la palese inutilità dell’Unione europea".

Durante la puntata di sabato 4 giugno di "Controcorrente", il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4, il giornalista e scrittore catanese spiega in studio e ai telespettatori perché è arrivato a questa conclusione. Inizia con Viktor Orban, che “sta facendo politica pro domo sua” in piccolo nella sua Ungheria, così come lo stanno facendo in grande la Turchia, Israele e la Francia.

“Avete presente il famoso gruppo di Visegrad? Quello dei puzzoni schifosi populisti? Che ora sono diventati improvvisamente meravigliosi, utilissimi” fa presente Buttafuoco, che ricorda che c’è anche un altro gruppo di Paesi, quelli baltici, che con l’arrivo della guerra sono diventati fondamentali nel contrastare la Russia. “È un asse nuovo che ha un peso molto più importante e forte. Svezia e Finlandia avevano presentato la domanda all'Onu nel 2014. Hanno accelerato il processo di adesione che porterà a un solo risultato: la conclamata inutilità dell'Unione europea” conclude il giornalista.

