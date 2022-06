Controcorrente, “Italia ponte per l'Europa”. Le mire della Russia e il cambio di scenario

04 giugno 2022 a

“Forse il Cremlino si aspettava che anche in questa occasione l'Italia potesse creare quel ponte che ha cercato più volte”. Così la professoressa Mara Morini, ospite della puntata di sabato 4 giugno di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. Esperta di politica russa ed editorialista per "Domani", Morini riassume e analizza quelle che sono e sono state le relazioni tra la Russia di Vladimir Putin e l’Italia. “Prima si citava ovviamente il caso di Pratica di Mare, siamo rimasti poi fermi lì sostanzialmente – afferma la professoressa -. Le cose sono mutate per diverse situazioni. Diverse decisioni che sono state prese, sia da parte occidentale americana sia da parte russa, però è chiaro che da questo punto di vista il Cremlino si aspettava probabilmente un approccio di questo tipo”.

Dopo l’incontro del presidente americano Joe Biden e il premier Draghi sulla guerra in Ucraina “qualcosa era emerso” afferma Morini -, “sebbene questo famoso piano italiano pare non sia mai giunto per iscritto al ministero degli Esteri o al Cremlino”. In ogni caso l’ambizione e la speranza della Russia di riavvicinarsi all’Italia, secondo la professoressa, non è assolutamente da ritenersi esclusa.

