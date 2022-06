Guerra, Olaf Scholz compra i Chinook Boeing: così la Germania si piega agli Usa

Gianfranco Ferroni 03 giugno 2022 a

D'accordo, ha voluto stanziare 100 miliardi di euro per armare la Germania, ma Olaf Scholz non dimentica gli Stati Uniti. Berlino ha annunciato che il Chinook Ch-47F di Boeing è stato selezionato per soddisfare i suoi requisiti per il programma di elicotteri pesanti per le forze armate tedesche. E subito la Boeing dichiara di essere "onorata che il governo tedesco abbia scelto il Chinook Ch-47F per i suoi futuri requisiti per gli elicotteri pesanti. Non vediamo l'ora di collaborare con i governi statunitense e tedesco per finalizzare questa vendita nell'ambito del processo di vendita Fsm (Foreign Military Sales)". E' un modello di elicottero fondamentale per il trasporto di materiali ed equipaggiamento, anche se a tanti militari ricorda la guerra del Vietnam.

