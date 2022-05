Guerra Russia-Ucraina, Ursula Von der Leyen a valanga contro Vladimir Putin

31 maggio 2022 a

a

a

Crisi alimentare, Ursula von der Leyen attacca Vladimir Putin. «Il fatto che ci sia una severa crisi alimentare in corso è solo colpa dell’ingiustificata guerra russa» perché Mosca «non solo sta bloccando l’export di grano ucraino, ma sta anche bombardando deliberatamente i depositi in cui è conservato il grano e stanno minando i campi che potrebbero offrire all’Ucraina il prossimo raccolto di mais». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

L'accordo Ue sul petrolio russo non tocca quello che va in Germania. E Orban esulta: anche noi esenti

«Dobbiamo incrementare la nostra produzione alimentare e ci aspettiamo esportazioni record di 40 miliardi di tonnellate di cereali nel 2022 e nel 2023». Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Nell’ambito degli sforzi della Commissione per risolvere la crisi del grano innescata dalla guerra in Ucraina, Von der Leyen ha inoltre annunciato il suo viaggio al Cairo a metà giugno per incontrare il presidente egiziano, Abdel Fattah el-Sisi, «perché dobbiamo guardare alla prospettiva regionale e bilaterale», ha spiegato la presidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.