I servizi segreti della Russia tramavano per screditare l'Osce: sventato il piano speciale

30 maggio 2022 a

Il controspionaggio militare del Servizio di sicurezza dell’Ucraina ha interrotto l’operazione speciale dell’Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa), per screditare l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Lo ha riferito il servizio stampa del Dipartimento che poi ha specificato che il servizio di sicurezza di Kiev ha stabilito che i servizi speciali russi hanno effettuato una serie di provocazioni nelle aree temporaneamente occupate dell’Ucraina meridionale e orientale. «Il nemico ha pianificato di creare storie per i media per accusare il personale dell’Osce di presunto spionaggio per conto della Sbu, per compromettere la Missione e metterne in dubbio l’obiettività», si legge nella dichiarazione.

