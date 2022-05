Guerra Russia-Ucraina, Lucio Caracciolo svela la verità su Viktor Orban e le sanzioni Ue contro Putin

30 maggio 2022 a

a

a

"Orban fa comodo a molti Paesi". La scomoda verità la annuncia Lucio Caracciolo durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda lunedì 30 maggio su La7. "Soprattutto Germania e Italia avrebbero molto da perdere di fronte al taglio delle importazioni di gas e petrolio russi - prosegue Caracciolo - Vorrebbe dire spararsi sui piedi. E questo, paradossalmente, vale anche per gli Usa di Biden. Il presidente americano non può dire alla General Electric di non andare più in Russia".

Liguori svela la farsa: “L'Europa non è unita per fare una guerra a Putin”

Poi la fucilata sul malfunzionamento dell'Unione europea. "Questa Europa è fatta per non funzionare - tuona ancora Caracciolo - Ci sono Paesi che vogliono disintegrare la Russia e altri che, invece, non vedono l'ora di riaprire i flussi del Nord Stream 2".

