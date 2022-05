Tagadà, il generale Leonardo Tricarico spegne l'eccitazione dell'Ucraina: “Non ribalterà la situazione”

30 maggio 2022 a

Tra gli ospiti dell’edizione del 30 maggio di Tagadà, programma tv di La7 condotto da Tiziana Panella, è ospite tra gli altri il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, che non vede un futuro roseo per l’Ucraina dopo l’invasione della Russia ed oltre tre mesi di guerra: “Da parte ucraina è come se Volodymyr Zelensky viaggiasse sempre 'in prima’, ha fatto la salita e poi non scala le marce, è rimasto sempre con gli stessi temi e toni e le stesse iniziative. Il morale è un moltiplicatore di forze, se scema quello scema anche la capacità complessiva di uno strumento militare e questo potrebbe star succedendo in questo momento agli ucraini. Ma speriamo di no, speriamo che non sia così, certamente avere armi più efficaci in dotazione non comporterebbe comunque un ribaltamento della situazione. Con le nuove armi si difenderebbero certamente meglio, ma non ribalteranno la situazione, non vedo ribaltoni all’orizzonte. C’è - evidenzia Tricarico - un’inversione di tendenza molto chiara, ma non certo da far prevedere che tutto si possa risolvere in tempi brevi”.

