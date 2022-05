Stasera Italia, Giampiero Mughini tuona: “Sanzioni inutili, la Russia è l'universo dell'orrore”

30 maggio 2022 a

Giampiero Mughini si infuria sulla questione sanzioni contro la Russia. Secondo l’opinionista televisivo questo non è uno strumento utile a mettere fine al conflitto in Ucraina e lo dice a chiare lettere nel corso dell’edizione del 30 maggio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Le sanzioni fanno un baffo a quel tipo di società come la Russia, quella è una società dove la gente non può dire nulla se lo stato abbassa di qualche grado il riscaldamento delle abitazioni o se non ci sono le trasmissioni di Netflix non è che possono dire qualche cosa. È un mondo che dal 1917 è stato dentro l’universo dell’orrore”.

Anche per Giampiero Mughini le sanzioni non sono uno strumento utile a mettere fine al conflitto in Ucraina. #StaseraItalia pic.twitter.com/8qMfEULbuR — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 30, 2022

