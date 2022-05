Un giornalista francese ucciso dai colpi dell'esercito russo

30 maggio 2022 a

Muore in Ucraina un giornalista francese, Frédéric Leclerc-Imhoff. L'uomo è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Il reporter freelance lavorava per Bfmtv. La notizia è stata diffusa dal governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, come riporta il Guardian.

"Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione - ha detto Gaidai - stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell'auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull'evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto".

Il giornalista sarebbe stato ferito a morte dai colpi sparati dall'esercito russo, secondo quanto riportato da Ukrainskaya Pravda.

