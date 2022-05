Guerra Russia-Ucraina, gli 007 e la morte di Vladimir Putin. L'indiscrezione bomba sulla controfigura

29 maggio 2022 a

Putin è già morto è al suo posto potrebbe essere usata una controfigura. L'indiscrezione bomba viene da ex esponenti dei servizi segreti britannici. Gli 007 di Sua Maestà hanno rilasciato un'intervista al Daily Star Sunday a cui hanno spiegato che cosa potrebbe succedere al Cremlino. Negli ultimi tempi sono in molti ad aver notato qualcosa di molto strano nel leader della Federazione Russa: tremolii, gonfiore, camminata incerta, stanchezza. Tanto che molti hanno perfino ipotizzato si possa trattare degli effetti di una grave malattia che ha colpito il capo del Cremlino. Ma questa volta gli ex 007 britannici si sono spinti oltre. In quello che sembra uno scenario da fantapolitica: "Una controfigura potrebbe essere stata utilizzata anche in occasione di eventi pubblici, come la parata del Giorno della Vittoria di Mosca all'inizio di questo mese - scrive il Daily Star Sunday citando le sue fonti - Putin è molto malato e quando morirà la sua morte sarà tenuta segreta per settimane, se non mesi. C'è anche la possibilità che sia già morto. È impossibile saperlo. Si ritiene che Putin abbia impiegato controfigure in passato quando non stava bene e il Cremlino potrebbe farlo ora".

Ma cosa potrebbe spingere i vertici del regime russo a una simile soluzione? Certamente la conservazione del potere. Putin, infatti, è a capo di un gruppo di alti funzionari che avrebbero tutto da perdere con la morte del leader. Dopo chi prenderebbe il suo posto? Più di uno preferirebbe tenere in piedi una impegnativa ma efficace messiscena.

