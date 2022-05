Otto e mezzo, "continuiamo a regalare armi". La pacifista Pignatti fa perdere la pazienza a Caracciolo

Giada Oricchio 19 maggio 2022 a

Il tema delle armi all’Ucraina regala un inedito Lucio Caracciolo. Durante la puntata di "Otto e Mezzo", il talk di LA7, giovedì 19 maggio, scintille tra il direttore della rivista di geopolitica Limes e Martina Pignatti, pacifista e direttrice di Progetti “Un ponte per”. Pignatti ha giudicato buono il piano di pace in 4 punti sostenuto dall’Europa occidentale (Francia, Germania e Italia su tutti), ma trova che non si sposi bene con il continuo invio di armi all’Ucraina, con lo scambio di atti ostili verso la Russia e con la gioia del premier Draghi per l’impatto devastante delle sanzioni sull’economia di Mosca.

Caracciolo ha ascoltato scettico e con la consueta calma ha spiegato: ”Si può discutere quanto vogliamo su armi e sanzioni, ma sono un elemento di pressione, non un bene in sé, è qualcosa che deve portare la pace”. La pacifista non è convinta nemmeno dell’adesione di Svezia e Finlandia, due Paesi neutrali, alla Nato perché va contro una conferenza di pace. In sottofondo si sente un “no!” di contrarietà e subito dopo Lucio Caracciolo la rintuzza: “Il modello europeo è cambiato certamente, ma voglio dire molto chiaramente che senza le armi, date non tanto da noi, la guerra sarebbe finita nel giro di pochi giorni. E’ un fattore indiscutibile”.

Lo storico intendeva dire che senza equipaggiamento militare, l’Ucraina avrebbe perso la sua sovranità e indipendenza in pochi giorni perché incapace di difendersi, ma la pacifista tira fuori il cavallo di battaglia: “Allora continuiamo a regalare armi, la guerra continuerà e noi andremo avanti così!”.

Caracciolo è spazientito e replica ironico: “Quindi noi dovremo ritirare le armi, gli altri no e così si farà la pace… certo… si può fare… Non è che quando c’è una guerra si sospendono le armi, non puoi disarmare un contendente e l’altro no, la questione è arrivare a un compromesso”.

Ma le frizioni con Pignatti proseguono. Secondo Caracciolo per poter sedersi al tavolo dei negoziati e proporsi come intermediari in qualche modo si deve partecipare al conflitto. Per Pignatti non è vero: “Ci sono Paesi che fanno da mediatori senza prendere parte alla guerra” e il direttore la smentisce: “Mi dica quali. Mi fa il nome della Turchia? Ma se ha armato fino ai denti gli ucraini!”.

La pacifista ripiega: “Beh, dicevo in generale. In questo momento chi fa da intermediario non si è schierato” e lo storico la liquida definitivamente: “Guardi, gli ucraini non andavano da nessuna parte senza droni turchi, sono stati decisivi. Poi i turchi sono bravissimi perché giocano dieci partite contemporaneamente e fanno i diplomatici".

