Stasera Italia, monta il dissenso in Russia. Filippo Ceccarelli: “Protesta silenziosa non violenta”

Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, è tra gli ospiti dell’edizione del 23 maggio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e affronta il tema della comunicazione della Russia, tra disinformazione e propaganda: “Non sappiamo bene che cosa accade all’interno del confine, probabilmente qualcosa accade, qualcosa filtra. C’è una protesta silenziosa non violenta, fatta di questo nastro verde, il segno della pace. Ci sono russi che scrivono che non vogliono la guerra in Ucraina sulle banconote, croci messe nei cortili, problemi negli uffici d’arruolamento, con le madri dei soldati morti che protestano. Poi la vastità del territorio rende abbastanza illusorio trarne una lezione”.

Quanto tempo passano i leader politici sui social? Domanda la Palombelli a Ceccarelli, che si mostra scettico sul tema: “Un sacco di tempo, anche se il sospetto è che abbiano degli staff, con dei social media manager che gli fanno il lavoro e loro si riservano la rappresentazione con le foto. All’inizio pensavo che i social fossero una sorta di laboratorio del male e che avrebbero immiserito e rimpicciolito il discorso pubblico. Non ho un giudizio positivo, alcuni dati regressivi ci sono, ho come la sensazione che siano il misuratore di una dissoluzione del sistema dei partiti”.

