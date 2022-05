La gaffe imbarazzante di George Bush sull'Ucraina: “Brutale e ingiustificata invasione dell'Iraq”

Incredibile gaffe per George W. Bush sulla guerra in Ucraina. L’ex presidente americano si è scagliato in un discorso contro «la decisione di un uomo solo di lanciare un’invasione brutale e ingiustificata dell’Iraq». Poi si è corretto, «volevo dire l’Ucraina». E ha aggiunto: 75, ricordando la sua età (peraltro inferiore a quella dell’attuale presidente Joe Biden, che ne ha 79). L’ex inquilino della Casa Bianca ha strizzato gli occhi nel correggersi, scatenando poi qualche risata con la sua battuta sull’età. Bush, che durante il suo mandato invase l’Iraq, stava parlando sul conflitto tra Russia ed Ucraina ad un evento al George W Bush Presidential Center a Dallas sul futuro delle elezioni americane. Il video è diventato virale sui media statunitensi.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE