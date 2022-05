Guerra Ucraina, "fino a luglio". La drammatica rivelazione sulla durata del conflitto: quando arrivano le armi pesanti

Giada Oricchio 16 maggio 2022 a

La diplomazia latita e la guerra in Ucraina sembra destinata a “incancrenirsi” per usare le parole dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Non a caso il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha lanciato l’allarme: “C’è il rischio che il conflitto duri più di un anno. Sui mercati è già guerra mondiale”. E oggi l’avviso trova il suo drammatico riscontro nelle parole di Oleksy Arestovic, portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“The first serious weapon, I think, will arrive no earlier than July. More precisely, in serious quantities. We must understand correctly. It will go earlier, but that's how it is. Not before July." — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 16, 2022

In un post dell’account Twitter @Tpyxa News, una delle fonti principali su questo conflitto, si legge: “Le forze armate dell’Ucraina saranno pronte per una controffensiva attiva entro metà luglio”. La dichiarazione è di Arestovic che ha spiegato: “Le prime armi pesanti e in quantità importanti, credo, arriveranno non prima di luglio. Dobbiamo dirlo con chiarezza. Succederà presto, ma è così. Non prima di luglio”.

Questo significa che gli ucraini resisteranno all’invasore fino all’ultimo respiro (o arma) e che non ci sono iniziative serie per un negoziato che porti al tavolo Russia e Ucraina in tempi brevi. Almeno ancora tre mesi di distruzione, morti e paura che si scivoli verso la terza guerra mondiale.

