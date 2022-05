Ucraina, pioggia di fuoco sull'acciaieria Azovstal. Il video che inchioda i russi: sono bombe al fosforo

Giada Oricchio 15 maggio 2022 a

Bombe al fosforo sull’acciaieria Azovstal di Mariupol. Il video che inchioda l’esercito russo è stato pubblicato dall’account Tpyxa english su Twitter. In trentasei lunghissimi secondi si vede una pioggia scintillante gialla e bianca colpire la struttura dove da settimane sono asserragliati gli uomini del battaglione Azov che combatte per l’Ucraina. Le i mmagini trovano conferma nelle parole del consigliere del sindaco Petro Andryushchenko su un canale Telegram: “Ieri gli occupanti hanno usato per la prima volta bombe incendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol”.

Nemmeno 7 giorni fa, nell’immenso complesso industriale c’erano anche centinaia di civili, soprattutto donne e bambini, evacuati con i corridoi umanitari dopo lunghe trattative con gli invasori russi. Al momento dentro Azovstal ci sono 38 soldati di Kiev gravemente feriti e mancano cibo e medicine. Va anche ricordato che l’uso di armi al fosforo o incendiarie sugli esseri umani è vietato dalla Convenzione di Ginevra del 1980 (la Russia vi ha aderito nel 1982, nda). Queste armi hanno un impatto devastante sul corpo: causano ulcere e ustioni così gravi sui tessuti da arrivare alla necrosi fino alle ossa.

