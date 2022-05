Stasera Italia, “guerra 2.0”. Chiara Giannini bacchetta l'Europa: “Grande assente e molto debole”

13 maggio 2022 a

a

a

Chiara Giannini, giornalista de Il Giornale ed inviata di guerra, è ospite della puntata del 13 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e racconta la sua esperienza in Ucraina: “Finalmente ci sono toni più distesi, la cosa che mi sorprende è l’assenza dell’Europa, le trattative non le sta conducendo con Vladimir Putin. È un’Europa che si sta mostrando molto debole ed il ruolo di trattare lo stanno avendo l’America, che come al solito prevarica l’Europa, ed Erdogan dall’altro lato, che cerca di imporsi anche su un possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Quello che ho notato in Ucraina è che questa è sicuramente una guerra 2.0, una guerra fatta con una comunicazione via social, eravamo abituati a guerre, tipo la seconda guerra mondiale, con radio e giornali, adesso ci sono i social, c’è una propaganda molto forte, ho parlato con molte persone del popolo ucraino e mi hanno detto che ciò che passa al di là dei confini ucraini è spesso completamente diverso da quello che accade e c’è una guerra vera e propria, non - conclude Giannini - un’operazione militare speciale come dice Putin”.

Chiara Giannini: "Mi sorprende l'assenza dell'Europa, è l'America che sta conducendo le trattative"#StaseraItalia pic.twitter.com/bLAIAsPnS8 — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 13, 2022

