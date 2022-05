Una legge speciale per armare meglio l'Ucraina. Biden mette le cose in chiaro prima di vedere Draghi

10 maggio 2022 a

Il benvenuto di Joe Biden al premer Mario Draghi, che oggi incontrerà il presidente americano a Washington, è una legge speciale che permette di velocizzare l'invio di armi all'Ucraina. Il presidente Usa infatti ha firmato un provvedimento ispirato a una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti alla Gran Bretagna che combattevano contro la Germania di Adolf Hitler.

Biden, trapela dalla Casa Bianca, si dice preoccupato di sapere Putin in difficoltà perché lo Zar "non ha una vita d'uscita, si tratta di capire che cosa intende fare", è suo ragionamento che viene attribuito a Biden.

La legge firmata dal presidente si chiama Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, in un richiamo esplicito al Lend Lease che nel 1941 servì ad assistere gli Alleati, tra cui l'Unione Sovietica, nella Seconda guerra mondiale. Significativo anche che la legge si astata varata lo stesso giorno, il 9 maggio, della parata del 9 maggio a Mosca, il giorno successivo al l’anniversario del V-E Day, il giorno della vittoria delle Forze Alleate in Europa, l’8 maggio 1945.

La legge autorizza l'amministrazione Biden a prestare o noleggiare attrezzature militari all'Ucraina e ad altri paesi dell'Europa orientale derogando alcune disposizioni precedentemente previste, anche sul pagamento delle spese.

