Missili ipersonici su Odessa, colpiti due hotel e un centro commerciale

Nell’attacco della serata di lunedì 9 maggio a Odessa tre missili Kinzhal, cioè i nuovi missili ipersonici russi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un "obiettivo di infrastruttura turistica". Lo riferisce un portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell’attacco. Lo riporta la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti. Il network americano precisa che negli attacchi di lunedì sono stati colpiti un centro commerciale e due hotel nella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i due hotel siano stati presi di mira. Quanto al centro commerciale, precisa Cnn citando il comando operativo delle forze armate ucraine, è stato colpito da sette missili, con un bilancio di un morto e cinque feriti.

The consequences of yesterday's shelling of Odesa. pic.twitter.com/a2boCWSLwN — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 10, 2022

Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà il presidente degli Usa Joe Biden. I due leader discuteranno secondo quanto si apprende di come "continuare a imporre sanzioni paralizzanti" a Putin e alla leadership russa e di come "continuare a sostenere gli ucraini nella loro coraggiosa lotta contro i russi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

