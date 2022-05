Guerra Ucraina, missili su Odessa durante la visita del presidente Michel: "L'Ue è con voi". E scatta il raid di fuoco

09 maggio 2022 a

"Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina mentre qualcuno non ne avrà nessuna". E' il monito lanciato dal presidente ucraino Volodymr Zelensky nel giorno in cui l'omologo russo Vladimir Putin ha celebrato la sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale, dalla Piazza Rossa. "Siamo orgogliosi dei nostri antenati che, insieme ad altre nazioni della coalizione anti-hitleriana, hanno sconfitto il nazismo. Non permetteremo a nessuno di appropriarsi" della vittoria, ha aggiunto il leader ucraino.

Nel pomeriggio Zelensky ha annunciato che Kiev ha completato la seconda parte del questionario per ottenere lo status di candidato all'Unione Europea, nel giorno in cui ricorre la Festa dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha però chiarito che "ci vorranno diversi anni prima che Kiev entri nell'Ue.

Per dimostrare la solidarietà di Bruxelles all'Ucraina, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è recato in visita a Odessa. "Non siete soli. L'Ue è con voi", ha detto il leader. Un raid missilistico russo ha colpito la città portuale durante la visita e Michel si è dovuto temporaneamente ritirare in un rifugio. Il presidente ha poi denunciato che silos pieni di cibo per l'esportazione sono bloccati nel porto di Odessa. "Questo cibo estremamente necessario è bloccato a causa della guerra russa. Con conseguenze drammatiche per i paesi vulnerabili", ha detto Michel, che è stato poi ringraziato da Zelensky per la sua visita.

L'ambasciatore russo Sergei Andreev è stato aggredito a Varsavia, dove gli è stata lanciata contro della vernice rossa mentre provava a deporre una corona di fiori nel cimitero dei soldati sovietici. Attivisti intorno gli anno gridato "fascista". Molti indossavano maglie bianche con macchie rosse che indicavano il sangue delle vittime della guerra. Mosca ha protestato con la Polonia per l'attacco, e ha accusato le autorità di Varsavia di aver "assecondato, di fatto, i delinquenti neonazisti". L'attacco "dimostra che l'Occidente ha tracciato la strada per la reincarnazione del fascismo", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau ha definito "deplorevole" l'accaduto, mentre il ministro dell'Interno, Mariusz Kaminski, ha detto che le proteste erano "comprensibili".

Nel corso della giornata il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping. "Dobbiamo compiere ogni sforzo per evitare l'intensificarsi e l'espansione del conflitto, che ci porterebbe a una situazione ingestibile", ha detto il leader del Gigante asiatico.

