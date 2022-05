Parata militare russa sulla Piazza Rossa. Putin parla accusa la Nato: "L'Occidente stava preparando un'invasione"

09 maggio 2022 a

Oggi in Russia è il giorno della grande parata militare per ricordare la vittoria contro la Germania nel secondo conflitto mondiale. Il presidente Vladimir Putin parla sugli sviluppi della sua guerra contro l'Ucraina: "La Nato creava una minaccia ai nostri confini", ha detto lo Zar. "L'intervento è stato preventivo". Si è poi rivolto alle forze armate impegnate al fronte: "Voi combattete per la sicurezza patria e per il futuro affinchè non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti".

Le celebrazioni sono iniziate alle 9 in occasione del 77esimo anniversario della vittoria con la parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare l'occasione. In piazza 11 mila soldati, carri armati altre attrezzature militari sfileranno. Otto jet da combattimento formeranno la lettera "Z" nel cielo, che è il simbolo ufficiale dell'operazione militare della Russia in Ucraina. La "Z" sta per la frase russa "za pobedu", o "per la vittoria".

Ci sono state speculazioni sul fatto che Putin avrebbe potuto ordinare una mobilitazione generale o parziale dei soldati lunedì, anche se il Cremlino aveva già respinto questo come "sciocchezza". A differenza degli anni precedenti, questa volta nessun capo di stato straniero sarà ospite della parata.

A Kiev intantosarà una giornata di lavoro normale, non è stato neanche imposto il coprifuoco come si era pensato di fare in un primo momento. Sono anni ormai che in Ucraina il 9 maggio non si celebra più nulla, in quello che appare come un tentativo di cancellare il passato o di riscrivere la storia, secondo le accuse dei russi. “Nessuna parata e nessuna festa e questo in reazione al fatto che Mosca usa il 9 maggio come uno strumento di riaffermazione della propria potenza imperiale”, spiegano le fonti.

