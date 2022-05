Mezz'ora in più, Lucio Caracciolo ridicolizza Vladimir Putin: “Il Donbass vale poco, è già sconfitto”

08 maggio 2022 a

Lucio Caracciolo non usa parole tenere per Vladimir Putin. Il direttore della rivista di geopolitica Limes è ospite della puntata dell’8 maggio di Mezz’ora in Più, talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata, e parla dell’attuale avanzamento della Russia in Ucraina: “Putin non può andare molto più avanti di dove è arrivato, non ha le forze per farlo. Ha speso una gran parte del potenziale bellico per prendersi il Donbass, che francamente non è un obiettivo invidiabile, anzi… Se guardiamo più avanti non so come la Russia possa contribuire a ricostruire una regione che adesso è semi-distrutta e anche semi-spopolata, era già un mal partito. Dovrà cercare di spacciare per vittoria quella che è una sconfitta”.

“Se tu adesso vuoi prendi la macchina a Mosca per arrivare in Crimea, sperando che non ti succeda niente lungo l’autostrada. Odessa sarebbe già stato molto diverso, potrebbe essere importante simbolicamente, è una città molto nota, e significherebbe chiudere l'Ucraina al mare. Potrebbe ancora farcela. Una guerra mondiale per Mariupol è - sottolinea in conclusione Caracciolo - un qualcosa che non va”.

