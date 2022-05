“Il giorno della liberazione dell'Ucraina è vicino”. Volodymyr Zelensky riaccende la speranza

05 maggio 2022 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello per la pace durante un discorso registrato alla Danimarca nel 77° anniversario della liberazione del paese scandinavo dalla Germania durante la seconda guerra mondiale. «Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l’Ucraina e altri paesi europei. Ma i loro sogni non si avvereranno. Il sogno della pace dovrà diventare realtà proprio come è successo 77 anni fa», ha detto il numero uno di Kiev.

Le parole di Zelensky sono state trasmesse alla folla che si era radunata nelle piazze pubbliche per commemorare l’anniversario della liberazione: «Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il nostro giorno della liberazione si avvicini».

