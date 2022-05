“Volodymyr Zelensky colpevole quanto Vladimir Putin”. Lula e la critica dal Brasile: sta sempre in tv

04 maggio 2022 a

L’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in un’intervista al Time è intervenuto sulla guerra tra Ucraina e Russia, tirando in ballo l’atteggiamento poco propenso alla pace di Volodymyr Zelensky: “Vladimir Putin non doveva invadere l’Ucraina ma non è l’unico colpevole. Vedo il presidente ucraino parlare in tv ed essere applaudito in tutti i parlamenti del mondo ma questo ragazzo è colpevole quanto Putin. In guerra non c’è mai un solo responsabile”.

Lula, che è il favorito per le elezioni del Brasile che si terranno dopo l'estate, ha continuato nel suo attacco al numero uno di Kiev: “Non conosco il presidente dell’Ucraina ma il suo comportamento è un po’ strano è in televisione mattina, mezzogiorno e sera. Dovrebbe essere al tavolo delle trattative. Voleva la guerra perché se non l’avesse voluta avrebbe negoziato di più”.

