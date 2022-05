Il missile Quicksink spazza via ogni nave in un colpo solo: ecco la nuova arma degli Usa

04 maggio 2022 a

L'Air Force Research Laboratory e l'Integrated Test Team degli Stati Uniti hanno testato, con successo, una nuova arma a basso costo, sganciata dall'aria, per sconfiggere le minacce marittime. Il test è andato in scena lo scorso 28 aprile e il missile ha distrutto con successo una nave di superficie, ricostruita in scala reale, nel Golfo del Messico. Un aereo F-15E Strike Eagle ha rilasciato un GBU-31 modificato Joint Direct Attack Munition, o JDAM, nel programma QUICKSINK Joint Capability Technology Demonstration.

"QUICKSINK è la risposta ad un bisogno urgente di neutralizzare le minacce marittime in grado di minare la libertà in tutto il mondo", ha detto sulla bomba il Colonello Tony Meeks, che poi ha continuato spiegando che “gli uomini e le donne di questa direzione trovano sempre il modo di risolvere le più grandi sfide della nostra nazione”. Gli scienziati e gli ingegneri dell'AFRL stanno sviluppando un'architettura di sistemi aperti di armi per consentire uno sganciamento preciso dell'ordigno, che ha costi ridotti rispetto ai consueti missili lanciati dai sottomarini.

Breaking: QUICKSINK success! Today @AFResearchLab and the @TeamEglin Integrated Test Team demonstrated a new low-cost, air-delivered capability for defeating maritime threats that successfully destroyed a full-scale surface vessel in the Gulf of Mexico.https://t.co/Qq4PtRbrzu pic.twitter.com/EXlFIfpItT — Air Force Research Lab - AFRL (@AFResearchLab) April 28, 2022

