Drone sottomarino Poseidon e missile Sarmat 2 contro la Gran Bretagna. La minaccia dello tsunami radioattivo

Dmitry Kiselyov, soprannominato ’il propagandista capo del tiranno', ha mostrato alla Tv di Stato russa come il Cremlino potrebbe colpire con il suo missile ipersonico noto come Sarmat 2 e le potenzialità del suo drone robot sottomarino Poseidon. Accompagnato da immagini da film di fantascienza, Kiselyov ha detto che Poseidon potrebbe innescare «uno tsunami radioattivo di 500 metri che farebbe precipitare la Gran Bretagna nelle profondità dell’oceano». Il drone ha una capacità per trasportare una testata fino a 100 megatoni, ha affermato Kiselyov - migliaia di volte la forza della bomba sganciata su Hiroshima - che «solleverebbe un’onda gigante, uno tsunami, fino a 1.640 piedi di altezza», abbastanza da raggiungere a metà Scafell Pike, il punto più alto d’Inghilterra. Poseidon sarebbe armato con una testata da 2 Megaton al Cobalto, viaggia a 1000 metri di profondità.

"Un missile Sarmat e Londra sparirebbe in 120 secondi". Le dichiarazioni choc della tv russa

Parlando con un grafico di sfondo che mostra il Regno Unito cancellato dalla mappa del mondo, Kiselyov ha aggiunto: «Questo maremoto è anche un vettore di dosi estremamente elevate di radiazioni. Inondando la Gran Bretagna, trasformerà tutto ciò che resta di loro in un deserto radioattivo, inutile per qualsiasi cosa. Ti piace questa prospettiva?». Kiselyov ha anche minacciato il Regno Unito di un attacco con Sarmat 2, l’ultimo missile nucleare russo che è stato testato da Putin due settimane fa, che secondo lui potrebbe distruggere completamente il Paese con un solo impatto. «L’isola è così piccola che un missile Sarmat è sufficiente per affondarla una volta per tutte», ha detto, il missile «è in grado di distruggere un’area delle dimensioni del Texas o dell’Inghilterra. Un solo lancio, Boris, e non c’è più l’Inghilterra».

Drone russo Poseidon.Lungo 24 metri, alimentato da un piccolo reattore nucleare e armato con una testata da 2 Megaton al Cobalto,viaggia a 1000 metri di profondità e la sua esplosione scatena uno Tsunami radiattivo alto 100 metri che può rendere inabitabile tutta la Gran Bretagna pic.twitter.com/k6rgb77lX9 — Guido #NuovaResistenzaAntinazista ‘Z’ (@Guido44895392) May 1, 2022

