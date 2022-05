Stasera Italia, “vero mediatore”. Tommaso Labate elogia Papa Francesco: distanza netta con Joe Biden e Mario Draghi

Federica Pascale 03 maggio 2022 a

Il Papa si è espresso questa mattina sulla guerra in Ucraina, dichiarando la propria intenzione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, nel tentativo di raggiungere un accordo di pace a vantaggio di tutti. Secondo Tommaso Labate, Papa Francesco potrebbe essere così un “vero possibile mediatore tra la Russia e l’Ucraina”. “È una novità assoluta” afferma il giornalista del Corriere della Sera, ospite di Barbara Palombelli durante la puntata di martedì 3 maggio di Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete4. “Basta leggere l’intervista, è un altro punto di vista – sottolinea Labate nel commentare l’intervista rilasciata dal Pontefice al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana -. Non si può essere d'accordo contemporaneamente con Biden e col Papa. Le posizioni espresse marcano una distanza netta rispetto a Biden, Draghi e gran parte dei leader occidentali.”

Il Papa sfida Putin: “Incontriamoci a Mosca”. E accusa la Nato: “Lo avete provocato”

La conduttrice, poco dopo, propone anche un parallelismo tra filoputiniani e no-vax, che il giornalista approva e spiega ricordando che i no-vax, all’inizio della campagna vaccinale nel 2021, erano invece pro-vax perché l’unico vaccino in circolazione era proprio il vaccino russo Sputnik: “Tant'è che anche delle leadership politiche italiane, che poi si sarebbero contraddistinte per una certa timidezza nei confronti dei vaccini americani, tedeschi o inglesi, dicevano ‘Facciamo come San Marino, dateci Sputnik immediatamente!”.

