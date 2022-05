Stasera Italia, Barbara Lezzi si scaglia contro Mario Draghi: sull'Ucraina usa parole disonorevoli

03 maggio 2022 a

Oggi è nato il nuovo gruppo in Senato dal nome Cal (Costituzione-Ambiente-Lavoro) – Pc – Idv e una delle esponenti, Barbara Lezzi, è ospite della puntata del 3 maggio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il Papa potrebbe essere un mediatore in questo conflitto? Alla Lezzi viene chiesto conto delle parole del Pontefice: “Io condivido la posizione di Papa Francesco, ha parlato come un capo di Stato pronto a fare da mediatore. Si è elevato davvero rispetto anche alle definizioni e agli insulti che sono stati rivolti a Vladimir Putin. A chi piace Putin? A nessuno, è vero, ha aggredito l’Ucraina, però il Papa ha messo dei punti fermi. Prima il dialogo con Putin, poi si va a parlare anche in Ucraina. Ha parlato anche delle cause di questo conflitto, che non significa giustificare il conflitto, ma prendere consapevolezza delle ragioni che lo hanno causato, o come ha detto proprio il Papa, facilitato, per cercare una soluzione concreta. In tutto questo - conclude la Lezzi - ascoltare i politici e lo stesso Mario Draghi dire che gli ucraini stanno combattendo per difendere anche i nostri valori lo trovo estremamente disonorevole”.

